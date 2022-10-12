Atla Gel Şaban nerede ve ne zaman çekildi? Atla Gel Şaban konusu

Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden Atla Gel Şaban izleyicilerle buluştu. Başrollerini Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin yer aldığı Atla Gel Şaban ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki Atla Gel Şaban nerede ve ne zaman çekildi? Konusu ne? Oyuncular kimler? Detaylar haberimizde...

7'de 70'e herkesin gönlünde taht kuran Kemal Sunal ve usta oyuncu Nevra Serezli'nin başrollerini paylaştığı Atla Gel Şaban ekranlara geldi. Kemal Sunal'ın en eğlenceli yapımları arasında yer alan Atla Gel Şaban'ın izleyicilerle buluşması sonrası filmi izleyen vatandaşlar, 1984 yapımı Atla Gel Şaban filmiyle ilgili bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, Atla Gel Şaban filmi ne zaman çekildi? Atla Gel Şaban filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ATLA GEL ŞABAN KONUSU

Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Zaten az olan maaşına patronu da bir türlü zam yapmamaktadır. Niyazi ailesiyle kıt kanaat geçinir, üstelik borçlarından dolayı köşe bucak mahalle esnafından kaçmaktadır. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz.

Niyazi her gün minibüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz. At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım'a haber verir. Kazım, Niyazi'ye kendisi için at yarışı oynamasını ister bu sayede zaten zengin olan Kazım parasına para katacaktır.

Kazım, Niyazi'yi kendi evinde alıkoyar ve kupon yaptırır fakat kuponlar bir türlü tutmaz. Niyazi'nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister. Niyazi gitgide at yarışını tutturmaya yaklaşır bunun farkına varan Kazım, Niyazi'ye ilham gelmesi için tüm şartları sağlar.

Sonunda Niyazi gerçek bir minibüs ve minibüste çalan "Şiki Şiki Baba" şarkısını bulmalarını ister, isteği yerine getirilir. Niyazi de at yarışını nihayet tutturmaya başlar. Kazım artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi'nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım'a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış, onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.

ATLA GEL ŞABAN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Niyazi

Nevra Serezli - Zehra

Dinçer Çekmez - Kazım

Turgut Özatay - Davut

Reha Yurdakul - Halim Bey

Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası

Zihni Göktay - Halil

Yüksel Gözen - Kazım'ın Adamı

Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı

Erdoğan Dikmen - Kazım'ın Adamı

Mustafa Dik - Kazım'ın Adamı

Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı

Renan Fosforoğlu - Kenan

Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası

Nermin Denizci - Sekreter

Hayri Caner - Tüyocu Hayri

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film genel olarak Sarıyer'in Bahçeköy semtinde çekilmiştir. At yarışı sahnelerinde ise Veli Efendi Hipodromu kullanılmıştır.