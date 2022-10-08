Revani nasıl yapılır? | Tam ölçüsüyle orijinal revani tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir?

Osmanlı'dan günümze ulaşan en lezzetli tariflerden biri olan ve hem ekonomik hem de zhmetsiz ve pratik yapılışıyla sıklıkla tercih edilen revani tarifi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Revaniyi tam ölçüsüyle yapmak isteyenler için hem kek hamuru hem şerbetiyle orijinal revani tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2022- 20:00