DERBİDE YAĞMUR YAĞACAK MI? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Ekim 2022 tarihli hava durumu raporuyla birlikte İstanbul'da saatlik hava durumu raporunu da resmi internet sitesinde paylaştı. Maç saatinde takımına destek vermek isteyen taraftarlar yağmur yağıp yapmayacağını araştırırken Vodafone Park'ta gerçekleşecek karşılaşma sırasında havanın nasıl olacağı sorusunu haberimizde cevapladık. İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇINDA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güne yağışla başlanan İstanbul'da öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanağın yerini bulutlara bırakacağını kaydetti. Megakentte fırtına ile etkili olan yağışların ardından rüzgarın hız kesmeyeceğini belirten Meteoroloji uzmanları, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Öte yandan saat 20.00'de başlayacak maçın oynanacağı saatlerde kentte yağış beklenmediğinin altı çizildi.
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