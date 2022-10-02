DERBİDE YAĞMUR YAĞACAK MI? Beşiktaş - Fenerbahçe maçında hava nasıl olacak? | BJK FB derbisi İstanbul hava durumu

Güne yağmurla başlayan İstanbul'da saat 20.00'deki Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşmasında havanın nasıl olacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Takımlarını yalnız bırakmak istemeyen taraftarların arama motorlarında araştırdığı derbide yağmur yağacak mı? Fenerbahçe - Beşiktaş maçında hava nasıl olacak? sorularının cevabı ve FB - BJK derbisi İstanbul hava durumu haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 02.10.2022- 15:50