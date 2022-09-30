KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU? | 2022 KPSS Ön Lisans sınav sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Memur olmak isteyen binlerce ön lisans mezunu adayın katılacağı 2022 KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınava kısa bir süre kala hangi okulda sınav olacağını merak eden adaylar arama motorlarında KPSS Ön Lisans giriş yerleri belli oldu mu? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 2022 KPSS Ön Lisans sınav sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU? | Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin düzenlediği KPSS Ön Lisans sınavında giriş yerleri açıklandı. Sınava girecek adaylar hangi okullarda sınav olacağını araştırırken 2022 KPSS Ön Lisans sınavına ilişkin tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

2022 KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

2022-KPSS Önlisans sınavı 9 Ekim 2022 Pazar günü ülke genelinde gerçekleşecek. KPSS önlisans sınav giriş belgesi tarihi hakkında ÖSYM tarafından resmi açıklama geldi ve yerler belli oldu.

Adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav giriş belgesine ulaşabilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunacak. Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi'ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir.

Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi'nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

2022 KPSS ÖN LİSANS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. KPSS ön lisans sınavının süresi 130 dakika olacak. DHBT, tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacak.