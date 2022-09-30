Amerikan TV'lerinin ünlü spor yorumcularından Mike Breen'in Long Island'daki evi yandı. Yangın alarmının ardından kısa sürede olay mahalline gelen itfaiye, evin tamamen kül olmasını önleyemedi. 2006'dan bu yana NBA finallerinin sesi olan Breen, Olimpiyatlar ve NFL yorumcusu olarak da tanınıyor.