MASTERCHEF BATIRIK TARİFİ | Batırık nedir, nasıl yapılır? Batırık hangi yöreye ait?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef'in son bölümünde Batırık yapıldı. Batırık yemeğini ilk kez duyanlar ve Batırık yapmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında "Batırık nedir?, "Batırık nasıl yapılır?" ve "Batırık tarifi" gibi cümleleri arama motorlarında sorgulamaya başladı. Peki, Batırık nedir? Nasıl yapılır? Batırık hangi yöreye ait? Batırık ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

BATIRIK NEDİR VE NASIL YAPILIR? MasterChef'in yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılardan Batırık yemeği yapılması istendi. Şeflerin yarışmacılardan istediği Batırık yemeği sonrası Batırık ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Batırık yemeğini ilk kez duyan ve Batırık yapmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında Batırık'ın nasıl yapıldığını ve Batırık tarifi ile malzemelerini araştırmaya başladı. Peki, Batırık nedir? Batırık nasıl yapılır? Batırık malzemeleri neler? İşte Batırık ile ilgili tüm bilgiler ve Batırık tarifi...

BATIRIK NEDİR? BATIRIK NEREYE AİT?

Batırık; bulgur ile yapılan bir çeşit sulu salatadır. İçindeki domates, salatalık ve bulgurdan ötürü kısırı andırır. İç Anadolu bölgesinin güneyi ve Akdeniz bölgesinde Toros dağlarına yakın bölgelerde, Karaman, Bozkır, Ermenek ile Mersin'in ilçeleri Tarsus, Erdemli, Mut, Aydıncık, Anamur, Bozyazı, Silifke ve Gülnar'da yapılır. Yapılışı bölgelere göre küçük farklılıklar gösterse de, genelde ince bulgur (düğürcük, düğü veya simit), tahin, domates çeşitli baharatlarla karıştırılır ve yoğrulur.

BATIRIK NASIL YAPILIR?

Bulgur bir çay bardağı sıcak su ile ıslatılıp bekletilir.Çekilmiş küncü ve fıstık, salça, domates kurusu, kuru soğan, pul biber yarım çay bardağı sıcak su eklenerek yoğrulur.Tepsinin bir tarafında bekletilen yumuşamış bulgurla karıştırılarak yoğurmaya devam edilir, salatalıklar, domatesler ve yeşil biberler robotdan geçirilir veya ince doğranmış olarak karışıma ilave edilir yoğurmaya devam edilir. Doğranmış marul yapraklarının yarısı, maydanoz, nane, yeşil soğan, limon suyunun yarısı ilave edilip biraz daha yoğrulur tuzu isteğe bağlı olarak ilave edilir. Birazı köfte şeklinde sıkılarak bir tabağa ayrılır kalan kısmına da koyu bir çorba kıvamı alıncaya kadar soğuk su ilave edilir.Tuzu ve limonu kontrol edilir. Çukur tabaklara servis edilir üzeri lahana,salatalık, marul yaprağı ile süslenip servis edilir.

BATIRIK MALZEMELERİ