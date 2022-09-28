Polis promosyonu ne kadar? Polis banka promosyonu ne zaman yatacak? Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı!

Polis promosyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasının ardından birçok kişi arama motorlarında detayları araştırdı. Özellikle polis promosyon bedeli ve polis banka promosyonunun yatacağı tarih merak ediliyor. Peki, Polis promosyonu ne kadar? Polis promosyonu ne zaman yatacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2022 polis banka promosyonu ile ilgili kritik bir açıklamada bulundu. Konu hakkında birçok vatandaş arama motorları ve sosyal medyada araştırma yapmaya başladı. Yapılan sorgularda, polis promosyonu ne kadar? Polis banka promosyonu belli oldu mu? Polis promosyonu açıklandı mı? ifadeleri yer aldı. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan banka promosyonu...

POLİS NE KADAR PROMOSYON ALACAK? EGM AÇIKLADI!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan basın açıklamasında polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını açıkladı.

POLİS PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 27 bin lira promosyon ödemesinin 1 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşeceğini açıkladı.