Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan 27 Eylül 2022 tarihli hava durumu raporunda geçip gidemeyen yaz günlerinden kalma havanın etkili olacağı kaydedildi. Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye çıkacağını kaydeden uzmanlar, vatandaşları yalanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte illere göre hava durumu ve 5 günlük İstanbul hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün Marmara ile Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artarak, Ülkemiz genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
İstanbul'da bugün hava rüzgarlı ve çok bulutlu olacak. Megakentte sıcaklık 26 dereceye kadar ulaşırken yarın ise yer yer gök gülütülü sağanak yağmur bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu, İzmir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu
AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu
ARTVİN °C, 29°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 33°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Az bulutlu
KARS °C, 24°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu
VAN °C, 24°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık