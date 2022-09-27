BEYTİ KEBABI NASIL YAPILIR? | Büyük küçük herkesin en sevdiği Türk mutfağı lezzetlerinden olan beyti kebabını evinde yapmak isteyen vatandaşlar, bu benzersiz lezzetin tarifini araştırıyor. Peki Beyti Kebabı nasıl yapılır? | Beyti kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? İşte damak çatlatan beyti kebabı tarifi...
EVDE BEYTİ KEBABI NASIL YAPILIR?
BEYTİ KEBABI MALZEMELERİ
- 2 adet yufka
Sosu İçin;
- 4 adet rendelenmiş domates
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Karabiber, toz kırmızı biber
- Tuz
Köftesi İçin;
- 400 g kıyma
- 1 adet yumurta
- 1 diş sarımsak
- 1 adet soğan
- 1/2 (yarım) çay bardağı galeta unu
- Karabiber, pul biber
- Tuz
Servis İçin;
- çırpılmış yoğurt
- tuz
BEYTİ KEBABI YAPILIŞI
- Köftesi için; kıyma, yumurta, rendelenmiş soğan ve sarımsak, yarım çay bardağı galeta unu, karabiber, pul biber ve tuzu derince bir kaba alarak yoğuralım.
- Köfteleri yassı ve uzun şekiller oluşturarak pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim.185 derece ısınmış fırında 10-12 dakika fırınlayalım.
- Köftelerimizi fırından aldıktan sonra 1 adet yufkamızı tezgaha alarak ikiye bölelim.
- Yarım yufkanın üzerine eritilmiş tereyağından güzelce sürelim.
- Yufkanın geniş tarafına köftelerimizi tek sıra halinde dizelim ve yufkanın kenarlarını içe katlayarak rulo şeklinde saralım. Bu aşamada çok gevşek sarmamalısınız.
- Tüm köfteleri aynı şekilde sardıktan sonra rulolarımızı verev şeklinde dilimleyerek yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine sıralayalım.
- Üzerlerine eritilmiş tereyağından sürerek tekrar fırına yerleştirelim.
- 185 dereceye ısıtılmış fırında üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişirelim.
- Sosu için; küçük bir tavada tereyağını eritelim.
- Üzerine domates rendesi boşaltarak 3-4 dakika pişirelim. Eğer domates mevsimi değilse renk vermesi için salçada ekleyebilirsiniz.
- Son olarak baharatları ve tuzu ilave edip karıştıralım sonra ocaktan alalım.
- Servis tabağına köftelerimizi alalım. Ortasına bolca yoğurt koyalım.
- Üzerine domates sosundan gezdirip ince kıyılmış maydanoz serpiştirdikten sonra servis edelim.
BEYTİ KEBABI PÜF NOKTALARI
- Köftelerin dağılmaması için köfte harcını güzel bir şekilde yoğurmalı ve malzemelerin birbiri ile özleşmesini sağlamalısınız.
- Köftelere şekil verirken çok fazla ince olmamasına dikkat etmelisiniz. Çok fazla ince olursa köfteleriniz kuru olacaktır.
- Dilerseniz beyti kebabını yufka yerine lavaş ile de yapabilirsiniz.
- Yufkaların üzerine sürdüğünüz tereyağı yufkalarınızın kurumamasını ve yumuşak olmasını sağlayacaktır.
__AFİYET OLSUN__