Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kapsamında dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için yapılan tarihi projeye dair ayrıntılar gelmeye devam ediyor. En çok merak edilen soruların başında gelen ise hangi ilde ve hangi ilçelerde konut yapılacağıydı. Buna göre; Amasya'da da merkezin yanı sıra hangi ilçelerde konut yapılacağı belli oldu. İşte ayrıntılar...

TOKİ Cumhruiyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtımında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılaacağını duyurdu. Bir yıl boyunca aynı ilde ikamet ediyor şartını sağlayanlar, kentte hangi ilçelerde TOKİ evleri yapılacağını araştırmaya başladı.

AMASYA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Merkez

Konutlar 81 ilde, arsalar 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.