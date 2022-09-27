TOKİ Cumhruiyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtımında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılaacağını duyurdu. Bir yıl boyunca aynı ilde ikamet ediyor şartını sağlayan Afyonlular, kentte hangi ilçelerde TOKİ evleri yapılacağını araştırmaya başladı. İşte Afyon TOKİ Sosyal Konut Projesi ilçe ilçe liste...
AFYON HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.
En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.
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