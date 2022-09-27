AYDIN TOKİ YAPILACAK İLÇELER | Sosyal Konut Projesi Aydın’da hangi ilçelerde TOKİ yapılacak?
ARTVİN TOKİ YAPILACAK İLÇELER | Sosyal Konut Projesi Artvin’de hangi ilçelerde TOKİ yapılacak?
AYDIN TOKİ YAPILACAK İLÇELER | Sosyal Konut Projesi Aydın’da hangi ilçelerde TOKİ yapılacak?
ARTVİN TOKİ YAPILACAK İLÇELER | Sosyal Konut Projesi Artvin’de hangi ilçelerde TOKİ yapılacak?
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