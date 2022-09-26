WHATSAPP İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME

Dünyanın hemen her yerinde milyorlarca kullanıcısı olan Whatsapp uygulamasında yepyeni bir dönem başlıyor. Buna göre uygulama, artık Android ve IOS tabletlerde de kullanılabilecek.

Dünya genelinde en çok kullanılan mobil iletişim ve anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun bir süredir web sürümüyle kullanılabiliyor. Kullanıcılar, bir web tarayıcıdan WhatsApp Web uygulamasını açıp mobil cihazlarındaki WhatsApp hesaplarından QR kod okutarak bu uygulamayı kullanabiliyor.

Öte yandan uygulamanın Windows için de bir versiyonu bulunuyor. Elde edilen bilgilere göre WhatsApp'ın erişilebilirliğini artırmak isteyen Meta, bu amaçla uygulamayı daha çok platforma yaymayı hedefliyor.

TABLETLERDE DE KULLANILABİLİR OLACAK

WhatsApp, Instagram, Facebook gibi platformların çatı şirketi Meta, WebTekno'da yer alan habere göre yayınlayacağı yeni güncellemeyle, WhatsApp'ı Android tabletlerde ve iPad'lerde de kullanılabilir hale getirecek.

GÜNCELLEME NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Meta tarafından söz konusu güncellemenin ne zaman yayınlanacağına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı ancak güncellemenin kısa bir süre içerisinde duyurulması bekleniyor.