Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı gündeminde ne var? | EYT, Aile Destek Paketi, TOKİ

Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı gündeminde ne var? | EYT, Aile Destek Paketi, TOKİ

Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ile ilgili vatandaşlar, arama motorlarında araştırma yapıyor. Gündeme ilişkin konular hakkında alınan kararları merakla bekleyen vatandaşlar için 26 Eylül Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündeminde ne var? sorularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 26.09.2022- 12:30