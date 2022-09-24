Türk mutfağının vazgeçilmez yemeği, hem pratik yapımı hem de nefis tadıyla büyük küçük herkesin sevdiği etli kuru fasulye tarifi, en sık araştırılan tarifler arasında ilk sıraya yükseldi. Yemeğe nefis etli fasulye yapmak isteyenler için Etli kuru fasulye nasıl yapılır? | Kuru fasulye tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nedir? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KURU FASULYE TARİFİ | Mütevazı sofraların vazgeçilmez yemeği olan, kolay yapımı ve lezzetiyle büyük küçük herkesin sevdiği, hem yemek olarak tüketilebilen hem de piyazıyla meze olarak mideleri şenlendiren kuru fasulyenin tarifi arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. En güzel kuru fasulyeyi yapmak isteyenler için biz de haberimizde Kuru fasulye nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir? sorularını cevapladık. İşte detaylar...

ETLİ KURU FASULYE NASIL YAPILIR?

Malzemeleri

2 su bardağı kuru fasulye

300 gr dana kuşbaşı et

1 tane kuru soğan

1 tane sivri biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

Tuz

4, 5 -5 bardak sıcak su

Çok az sıvı yağ

1 tane küp şeker

Yapılışı

Kuru fasulyeyi akşamdan soğuk suyla ıslatıyoruz, ertesi gün suyunu süzüp bolca yıkıyoruz.

Diğer taraftan etleri biraz sıvı yağ eklediğimiz düdüklü tencerenin içine alıyoruz ve harlı ateşte rengi dönene kadar kavuruyoruz.

Kavrulduğunda kuru fasulyeyi içine ekliyoruz.

Üzerine soğan ve biberi de doğrayıp salçaları da ekliyoruz ve karıştırıyoruz.

Suyunu da fasulyelerin üzerini biraz geçecek kadar yaklaşık 4,5 -5 bardak kadar sıcak suyu ekliyoruz.

Tuzunu ve şekerini de atıp karıştırıp kapağını kapatıyoruz.

Harlı ateşte düdük ötene kadar daha sonra ise düdüğünü indirip orta ateşte 30 dk. kadar pişiriyoruz.

Pişme süresi fasulyenin tazeliğine bağlı değişebilir.

30 dakikadan sonra bir kontrol etmekte fayda var. Pişmemişse yeniden biraz daha kaynatabilirsiniz.

ETLİ KURU FASULYE PÜF NOKTALARI