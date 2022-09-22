METEOROLOJİ'DEN 22 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI: DIŞARI ÇIKMAYIN | Bugün hava nasıl olacak? - 22 Eylül 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Eylül 2022 Perşembe tarihli hava durumu raporunda 18 ili sarı, 4 ili ise sarı ve turuncu kodla uyardı. Kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı tedbirli olunması gerektiğinin altınızı çizen uzmanların uyarılarının ardından vatandaşlar arama motorlarında Bugün hava nasıl olacak? - 22 Eylül 2022 hava durumu konularını araştırıyor. İşte illere göre hava durumu ve İStanbul 5 günlük hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sitesinde yayınlanan 22 Eylül Perşembe tarihli hava durumu raporunda, sıcaklığın mevsim normallerinin 8 derece kadar aşağısında seyredeceğini kaydetti. 22 ile renkli uyarı veren uzmanlar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtirken arama motorlarında araştırılan Bugün hava nasıl olacak? - 22 Eylül 2022 hava durumu konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? | BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

22 Eylül Perşembe günü ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Antalya, Gaziantep, Kilis, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, (Sinop hariç) Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu, Sivas, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tokat ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

SARI VE TURUNCU KOD VERİLEN İLLER

Adana, Bursa, Hatay, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, K.Maraş, Sakarya (turuncu), Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak (turuncu), Bartın (turuncu), Yalova, Osmaniye, Düzce (turuncu).

METEOROLOJİ'DEN KARA KIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın doğusu, (Sinop hariç) Karadeniz kıyıları, Karabük, Kastamonu, Sivas, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tokat, Yozgat ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbullular bugün güne yağmurla başlarken hafta sonuna dek sürmesi beklenen yağışların ardından sıcaklıklar da yükselişe geçecek. Megakentlileri hafta sonu güneşli ve açık bir havanın karşılaması bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova çevreleri ile Kırklareli kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Osmaniye, Hatay kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Sinop çevrelerinde kuzeybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun ve Ordu çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Samsun çevrelerinde kuzeybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden itibaren kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt, Gaziantep, Kilis ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu