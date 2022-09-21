Nvidia'nın yeni tanıttığı ekran kartı GeForce RTX 4090'ın fiyatı ne? Özellikleri neler?

Oyunlarda maksimum performansı almak isteyenler için Nvidia, yeni ekran kartını duyurdu. Nvidia'nın ürettiği ekran kartı olarak dikkat çeken GeForce RTX 4090'ın fiyatı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Nvidia'nın ürettiği GeForce RTX 4090'ın özellikleri ne? Fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.09.2022- 18:00