Devlet memuru olmak isteyen binlerce ortaöğretim mezunu, KPSS geç başvuru tarihlerini araştırıyor. ÖSYM'nin düzenlediği sınavda başvuru tarihlerini kaçıran memur adaylarına verilen ikinci şans olan geç başvurular için arama motorlarında KPSS Ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır? KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihleri, başvuru ücreti araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Memur olmak isteyen ortaöğretim mezunlarına yönelik düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavında başvuru tarihlerini kaçıranlar için geç başvuruların başlamasıyla binlerce aday arama motorlarında KPSS Ortaöğretim geç başvuru nasıl yapılır? KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihleri, başvuru ücreti sorularını araştırılıyor. İşte cevaplar...

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS geç başvuru tarihlerinin belli olmasının ardından 6 Kasım tarihinde yapılacak olan KPSS ortaöğretim sınavı öncesinde başvurularını tamamlayamayan adaylar, 21-22 Eylül tarihleri arasında geç başvuru sayesinde başvurularını yapabilecek.

Başvurular 22 Eylül akşamı 23.59'da son bulacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS ortaöğretim geç başvurularının başlamasının ardından adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Ortaöğretim sınavı geç başvuru sınav ücreti 195 lira olarak belirlendi.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde %50 artırımlı olarak ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamaktadır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

Geç başvuru günlerinde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, geç başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım tarihinde yapılacak.