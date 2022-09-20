Başkan Recep Tayyip Erdoğan FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.09.2022- 00:17 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022- 00:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Infantino'yu kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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