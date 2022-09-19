GTA 6'nın görüntüleri sızdırıldı! Rockstar Games konu ile ilgili açıklama yaptı

Tüm dünyada rekor satışlar kıran GTA 5'in devam oyunu olan GTA 6'dan bazı görüntüler internete düştü. Oyunu yapan şirket Rockstar Games, sızıntı ile ilgili suskunluğunu bozdu. Rockstar Games bu açıklama ile görüntülerin nasıl sızdırıldığını açıkladı.

Tüm dünyada rekor satışlar kıran GTA 5'in devam oyunu olan GTA 6'dan bazı görüntüler internete düştü. Oyunu yapan şirket Rockstar Games, sızıntı ile ilgili suskunluğunu bozdu. Rockstar Games bu açıklama ile görüntülerin nasıl sızdırıldığını açıkladı.

Rockstar Games açıklamasında görüntülerin GTA 6'ya ait olduğunu doğruladı. Şirket, GTA 6 sızıntısı ile ilgili "Yakın zamanda yetkisiz birinin yeni GTA oyununun erken erişim görüntüleri dahil, gizli bilgilere yasadışı bir şekilde eriştiği ve sistemlerimizden gizli bilgileri indirdiği bir ağ saldırısına maruz kaldık." ifadelerine yer verdi.

GTA 6 ile ilgili verilerin şirketten çalan hacker bir forum sitesi üzerinden, "Yakında daha fazla veri sızdırabilirim, GTA 5 ve 6'nın kaynak kodu ve GTA 6 test sürümü elimde." açıklamalarını kullandı.

Rockstar ise açıklamalarında, "Bir sonraki oyunumuzun herhangi bir detayını sizinle bu şekilde paylaştığımız için büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yeni Grand Theft Auto oyunu üzerindeki çalışmalarımız planlandığı gibi devam edecek." sözlerini kullandı.

İşte Rockstar Games'in GTA 6 için yaptığı açıklama: