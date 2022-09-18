ÖSYM'nin hazırladığı KPSS Lisans sınavı için geri sayım devam ederken 18 Eylül 2022'de gerçekleştirilecek sınav için adaylar, arama motorlarında araştırma yapıyor. Sınavın ne zaman biteceğini merak edenler için haberimizde KPSS Lisans kaç dakika sürüyor? 18 Eylül KPSS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? sorularının cevabını derledik.

KPSS Lisans sınavında tüm adaylar zorlu bir maratondan geçerken sınavın ne kadar süreceği, kaç soru sorulacağı, adayların salonlara alınacağı son saat gibi konular da arama listelerinde en üst sıralarda yer almaya başladı. Peki KPSS Lisans kaç dakika sürüyor? 18 Eylül KPSS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte tüm merak edilenler...

KPSS LİSANS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu 18 Eylül tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

KPSS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek. Adaylar bu oturumda ise sınav binalarına saat 14.30'dan sonra alınmayacaklar.

2022 KPSS SAAT KAÇTA BİTECEK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu saat 10.15'te başlayacak ve 12.25'te sona erecek.

Saat 14.45'te başlayacak olan Eğitim Bilimleri oturumu ise 16.25'te bitecek.

KPSS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

KPSS Genel Yetenek Testi: 60 SORU (30 Türkçe, 30 Matematik)

KPSS Genel Kültür Testi: 60 SORU (25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler)