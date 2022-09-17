METEOROLOJİ GÜN VERDİ: SICAK HAVAYA ALDANMAYIN!

Meteoroloji'nin 17 Eylül Cumartesi tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Hafta sonu için plan yapanlar 'bugün yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?' sorularının cevabını araştırırken biz de haberimizde illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumuna yer verdik. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurt genelinde hakim olması beklenen güneşli ve açık havanın yarından itibaren yağışlarla birlikte değişeceğini bildirdi. Sıcaklıkların yüksek oranda düşmesi beklenirken cumartesi günü sıcaklığın yükseleceğinin altını çizen uzmanlar, pazar günü öğleden sonraki yağışlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Peki bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu plan yapanların merak ettiği sorunun cevabı, İstanbul, Ankara, İzmir son dakika hava durumu, illere göre hava durumu ve İstanbul günlük hava durumunu sizler için derledik. İşte detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU