Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal 17 Eylül 2022 Cumartesi günü çekilişi gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler '17 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 17 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '17 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 17 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 17.09.2022- 21:30 Güncelleme Tarihi: 17.09.2022- 21:45
İşte 17 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
17 EYLÜL CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 17 Eylül Cumartesi saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
17 EYLÜL CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
79 - 81 - 56 - 60 - 66 - 55 Joker: 4 Süperstar: 5
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