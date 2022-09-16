ŞIRNAK TOKİ YAPILACAK İLÇELER | Sosyal Konut Projesi Şırnak'ta hangi ilçelerde TOKİ yapılacak?
SİNOP TOKİ YAPILACAK İLÇELER | Sosyal Konut Projesi Sinop'ta hangi ilçelerde TOKİ yapılacak?
ŞIRNAK TOKİ YAPILACAK İLÇELER | Sosyal Konut Projesi Şırnak'ta hangi ilçelerde TOKİ yapılacak?
SİNOP TOKİ YAPILACAK İLÇELER | Sosyal Konut Projesi Sinop'ta hangi ilçelerde TOKİ yapılacak?
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