Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı: 6 derece birden artacak! | İl il hava durumu 16 Eylül 2022

Meteoroloj Genel Müdürlüğü günlük hava durumu raporunda, haftanın son iş gününde sıcaklığın hissedilir derecede yükseleceğini kaydetti. Resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre 6 derecelik artış beklenen sıcaklıklar yeni haftayla birlikte mevsim normallerine dönecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
İstanbul'da haftanın son iş gününde sıcaklık 31 dereceye kadar yükselirken hafta sonu daha da artacak. Pazar günü yağış beklenen megakentte yeni hafta ile birlikte sıcaklıklar düşecek.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
- DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
- İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
- ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
- ÇANKIRI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
- KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
- KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
- AMASYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
- ARTVİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
- SAMSUN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
- TRABZON °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
- KARS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
- MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
- VAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık