Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 14 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 14 Eylül Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
14 EYLÜL ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın sayısal loto çekilişi 14 Eylül çarşamba saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
18 - 34 - 52 - 64 - 66 - 67 - Joker: 60 Süperstar: 23
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