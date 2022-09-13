Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvuru tarihleri belli oldu. TOKİ'nin dar gelirliler için başlattığı projede binlerce dar gelirlinin ev, iş yeri ve arsa olmasına katkı sağlanacak. Detaylar haberimizde...

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU | TOKİ, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yapmak için düğmeye bastı. Binlerce dar gelirlinin ev, iş yeri ve arsa olmasına katkı sağlayacak projenin detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Konuşmasında TOKİ başvurularının yarın başlayacapını duyuran Erdoğan, başvuru tarihlerinin yanı sıra diğer detayları da paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, 14 Eylül 2022'de başlayacak olan TOKİ başvuruları Ekim ayının sonuna akdar sürecek.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ DETAYLARI

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut projesinin tanıtım vesilesiyle bir aradayız. Bu projeye öncülük eden bakanlığımız ve TOKİ'ye teşekkür ediyorum. Ülkemizi her alanda olduğu gibi konut üretiminde de eserlerle buluşturduk. Yüzde 90'ı sosyal konut olmak üzere tam 1 milyon 171 bin konut inşa ettik. Doğal, tarihi mirasımızı korumaya özen gösterdik.

Sosyal konut odaklı şehircilik atılımlarımıza yeni bir halka daha ekliyoruz. Ülkemizin her yerinde konut, arsa ve iş yerinin inşa sürecini başlatıyoruz. Başvuru süreci yarın başlayacak, ekim sonuna kadar devam edecek. Yatay mimari ve depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler ülkemizin her yerinde devam edecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir.

Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan süreçte 500 bin sosyal konut. 250 bin konut amaçlı arsa. Konut yapımına müsait altyapısı olan arsa. 50 bin iş yeri yapıp milletimize sunacağız. Bunların içerisinde oturan vatandaş sayısını 10 milyonun üzerine çıkaracağız. İsmini de ilk evim, ilk iş yerim olacak. Hane sayısı bakımından İstanbul'un 4'te birine Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşit olacak.

Çarpan etkisiyle 2 trilyondan fazla ekonomik etki sağlayacak bir projeyi sizlerle paylaşıyoruz. Ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi vatandaşların konuta erişimini de kolaylaştıracaktır."