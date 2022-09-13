TOKİ ENGELLİLERE kaç konut yapacak? | Başkan Erdoğan açıkladı
TOKİ GENÇLERE 50 BİN EV YAPACAK | Başkan Erdoğan açıkladı
TOKİ ENGELLİLERE kaç konut yapacak? | Başkan Erdoğan açıkladı
TOKİ GENÇLERE 50 BİN EV YAPACAK | Başkan Erdoğan açıkladı
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