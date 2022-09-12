JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 2022 | Sözleşmeli uzman erbaş başvuru tarihleri - JGK uzman erbaş başvuru şartları, ekranı

Jandarma Genel Komutanlığı 2023'te görev yapmak üzere 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapmak isteyen adaylar için sözleşmeli uzman erbaş başvuru kılavuzunun da yayınlamasının ardından başvuru yapmak isteyenler arama motorlarında Sözleşmeli uzman erbaş başvuru tarihleri - JGK uzman erbaş başvuru şartları, ekranı konularını araştırıyor. JGK uzman erbaş alımına ilişkin detaylar haberimizde...

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 7 bin 500 sözleşmli uzman erbaş alımı yapacağını duyurmasının ardından JGK bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırıyor. 2023 yılında görevlendirilmek üzere 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7500 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağı duyurusunun ardından arama motorlarında araştırılan Sözleşmeli uzman erbaş başvuru tarihleri - JGK uzman erbaş başvuru şartları, ekranı konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

JGK SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

JGK SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2023 yılı için 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7500 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacak. 12 Eylül 2022'de başlayacak başvurularda son tarih ise 26 Eylül 2022 olarak belirlendi.

JGK SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

b. 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

2) Mesleki nitelikli branşlara başvuracak ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

JGK SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.

c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,