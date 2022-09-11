Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Eylül Pazar günü hava durumu raporunda, ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirerek yeni haftanın yağışlı başlayacağını duyurdu. PAzartesi gününden itibaren yurt genelinde yağış beklendiği bilgisi üzerine vatandaşlar arama motorlarında 11 Eylül Pazar 2022 bugün hava nasıl olacak? - Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Eylül Pazar gününe ilişkin hava durumunu paylaştı. Kuzeybatıda bugün yerel olarak görülecek yağışlarla birlikte yurt genelinde havanın parçalı bulutlu ve açık olacağı tahmin edilirken önümüzdeki haftanın ilk gününden itibaren ülke yeniden yağışlı havanın etkisi altına girecel. İşte son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 11 Eylül 2022, illere göre hava durumu, 5 günlük haritalı ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

11 EYLÜL PAZAR 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU

SON DAKİKA ANKARA HAVA DURUMU

SON DAKİKA İZMİR HAVA DURUMU

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık