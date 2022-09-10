MERKÜR RETROSU TERAZİ BURCUNDA! - 2022 Merkür Retrosu ne zaman bitiyor, ne kadar sürecek, hangi burçları etkileyecek?

2022 yılının 3. Merkür Retrosu, terazi burcundan başlayarak dolunayla birlikte birçok burcu etkisi altına aldı. İlişkilerden ekonomiye, aile hayatından kariyere birçok noktada verdiğimiz kararları etkileyen yıldız ve gezegenlerin hareketleriyle Merkür Retrosu ile dolunayın bir arada olacğaını duyanlar, bu retroda kendilerini neyin beklediğini merak ediyor. İşte Merkür Retrosu hakkında tüm bilinmesi gerekenler...

Yılın 3. Merkür Retrosu, dolunay ile birlikte birçok burcu etkilemeye devam edciyor. Güçlü değişim ve dönüşüm enerjilerinin Eylül ayında birçok kişinin hayatını etkileyeceğini söyleyenastroloji uzmanlarının bu açıklamalarının ardından vatandaşlar Merkür Retrosunun hangi burçları etkilediğini ve ne zaman biteceğini araştırıyor. İşte retro hakkında tüm bilinmesi gerekenler...

2022 MERKÜR RETROSU HANGİ BURÇLARI ETKİLİYOR?

Bu hafta Dolunay ve Merkür retrosu bizleri birlikte karşılıyor. Eylül güçlü değişim ve dönüşüm enerjileri barındıracak. 10 Eylül'de sabah saatlerinde Terazi burcunda Merkür retrosu gerçekleşirken, öğlen saatlerinde ise Balık burcunda Neptün etkili bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay bize balık sembolizminin etkilerini hissettirecek. Biraz daha kabuğumuza çekilmek isteyeceğimiz, içimize döneceğimiz, duygusallığın had safhada olduğu zamanlar geçirebiliriz. Spiritüel ve mistik konulara daha fazla ilgi gösterebiliriz. Öz şifa için oldukça uygun bir zaman.

TEMKİNLİ OLMAKTA FAYDA VAR

Aynı zamanda sudan gelebilecek tehlikelere, zehirlenmelere, bağımlılıklara, aldanma ve aldatmalara dikkat. Gerçekleri görmekte zorlanabiliriz, yanıltıcı insanlara karşı temkinli olunmalı. Kurban rolüne girmeden, gerçeklikten kopmadan, akışta kalarak hareket etmemiz gereken bir dönem.

TERAZİ BURCU DİKKAT!

Terazi burcundaki Retro ise ilişkiler, hak, hukuk, adalet alanında dönüşümler getirecek. Retro zamanları yeni başlangıçlar için çok uygun olmasa da, hak edişlere göre yenilikler getirebilir. Bazıları kişisel haritalarına aldıkları etkilere göre yeni bir ilişkiye adım atabilir, bazı mevcut ilişkiler ise sona erebilir.

Her ne kadar retro ile gelen metro ile döner desek de, yarım kalan ilişkiler bu dönemde tamamlanabilir. Yaptığımız iyiliklerin de, haksızlıkların da karşımıza çıkacağı zamanlar geldi!

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

Her yıl birkaç kez görülen Merkür Retrosu 2022 yılında 4 kez gerçekleşecek. 10 Eylül'de başlayacak olan Merkür Retrosunun etkilerinin bir süre devam etmesi bekleniyor.

2022 MERKÜR RETROSU TARİHLERİ