AYLAR SONRA BİR İLK! | 10 Eylül Cumartesi 2022 bugün hava nasıl olacak? - Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Eylül Cumartesi günü, aylar sonra ilk kez yurt genelindeki hiçbir kentte yağış beklenmediğini kaydetti. Uzmanlar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtirken 10 Eylül Cumartesi 2022 bugün hava nasıl olacak? sorusunun cevabını ve Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu, illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumunu haberimizde derledik.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ülkede aylar sonra ilk kez hiç yağış olmadığını bildirdi. Hava sıcaklıklarının yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirten uzmanlar, yazın son günleri için güneş çarpmasına dikkat edilmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu, illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeybatı ve batılı, zamanla Marmara ve Akdeniz Kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU

SON DAKİKA İZMİR HAVA DURUMU

SON DAKİKA ANKARA HAVA DURUMU

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık