IOS 16 çıktı mı? IOS 16 ne zaman çıkacak? İşte IOS 16'ya dair tüm ayrıntılar

Apple kullanıcıları, uzun zamandır IOS 16'nın çıkmasını merakla takip ediyor. Peki, IOS 16 ne zaman çıkacak? IOS 16'da ne gibi özellikler olacak? İşte IOS 16'ya dair tüm ayrıntılar...

IOS 16 sürümü için beklenen tarih açıklandı. Hangi telefonlara geleceği, yeni özellikleri gibi pek çok detay Apple kullanıcısı tarafından araştırılıyor. Yeni iPhone 14 ailesinin tanıtılmasının ardından "IOS 16 çıktı mı? IOS 16 ne zaman çıkacak, özellikleri nelerdir ve hangi modellere gelecek?" sorularına yanıt arayan kullanıcılar için müjdeli haber geldi. İşte IOS 16 çıkış tarihi ve özellikleri.

IOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, 2022 yılının ilk önemli etkinliği olan WWDC 2022 (Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı)'nda iPhone'un yeni işletim sistemi IOS 16 sürümünü duyurmuştu. Uzun bir süredir beta sürecinde olan IOS 16, 12 Eylül günü destekleyen modeller için indirmeye sunulacak.

IOS 16 ÖZELLİKLERİ

Apple'ın, Dünya Geliştiricileri Konferansı'nda tanıttığı IOS 16 ile iPhone'larda kilit ekranı daha kullanışlı hale getirildi. Yeni sürümle birlikte ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirme özelliği gelecek. Ayrıca kilit ekranı tamamen özelleştirilebilecek.

Yeni sürümle gelen diğer bir yenilikte mesajlar uygulamasıyla ilgili. iMessage'ta kullanılan emoji ve gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi. Ayrıca iMessage kullanıcıları için gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri de geliyor.

IOS 16 ile gizlilik için de bazı duyurular geldi. Yeni sürümde "Safety Check" isimli bir alt yapı geldi.

Yeni sürümde genişletilmiş uyku izleme işlevleri ve ilaç takibi özelliği de gelecek.

Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilen canlı metin özelliği, IOS 16 ile artık videolarda da çalışabilecek.

Yeni Güncelleme ile, birden fazla aile üyesinin fotoğraf eklemesine ve paylaşmasına izin veren iCloud Fotoğraf Kitaplığı da eklendi.

Haritalar için de bazı yenilikler, duyuran Apple, artık kişilere 15 noktaya kadar rota planlama şansı verecek. Burada Siri üzerinden rotada güncelleme yapılabilecek.