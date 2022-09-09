2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır? Kim Milyoner Olmak İster'de 30 bin TL'lik soru

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir soru geceye damga vurdu. 30 bin TL değerindeki "2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır?" sorusunu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır? Sorunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri "2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır?

2021 TÜİK VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE'DE NÜFUSU 1 MİLYONDAN FAZLA OLAN KAÇ İL VARDIR?

A: 15

B: 19

C: 24

D: 32

DOĞRU CEVAP: 32