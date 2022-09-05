Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 5 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '5 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 5 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 05.09.2022- 23:00 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022- 23:00