TÜRKİYE - ABD MAÇI CANLI İZLE 🏐 | Türkiye - ABD voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FIVB Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Filenin Efeleri, ABD ile kozlarını paylaşacak. Dünya Şampiyonası'nda tarihte ilk kez son 16 turuna kalanTürkiye, kazanmak istiyor. Maç ile ilgili detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - ABD voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2022- 13:30