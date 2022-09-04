YAĞMUR ŞİDDETLİ GELİYOR! | 4 Eylül Pazar 2022 bugün hava nasıl olacak? - Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?? | İOKBS yanlışlar doğruları götürüyor mu? - 2022 İOKBS kazanmak için kaç puan gerekir?
YAĞMUR ŞİDDETLİ GELİYOR! | 4 Eylül Pazar 2022 bugün hava nasıl olacak? - Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?? | İOKBS yanlışlar doğruları götürüyor mu? - 2022 İOKBS kazanmak için kaç puan gerekir?
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