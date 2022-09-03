CANLI ALTIN FİYATLARI - 3 EYLÜL DÖVİZ KURLARI NE KADAR? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL?

Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 3 Eylül 2022 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

3 EYLÜL 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,19 (Alış) - 18,20 (Satış)

EURO: 18,09 (Alış) - 18,14 (Satış)

STERLİN: 20,89 (Alış) - 20,99 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1001,73 (Alış) - 1002,68 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.648,00 (Alış) - 1.666,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.286,00 (Alış) - 3.333,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.492,00 (Alış) - 6.617,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.732,00 (Alış) - 6.834,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 07.00 itibarıyla güncellenmiştir.