ÖSYM'nin lisansüstü eğitim almak isteyen öğrenciler için düzenlediği ALES'te sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar da açıklandı. SInava giren binlerce öğrenci, sonucunu öğrenmek için araştırma yaparken ÖSYM ALES/2 sonuç sorgulama ekranını haberimizde bulabilirsiniz.

ÖSYM'nin lisansüstü öğrenim görmek isteyen öüğrenciler için hazırladığı ALES'te sonuçlar belli oldu. Aynı yıl içinde 3 kez düzenlenen ALES'e giren binlerce aday, sınav sonuçlarını nasıl öğrenebileceğini araştırmaya başladı. İşte ALES sınav sonucu sorgulama ekranına ve ÖSYM ais giriş ekranına dair detaylar...

ALES SONUÇLARI SORGULAMA ÖSYM SAYFASI

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi resmi olarak 5 yıldır. ALES puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren geçerli olmakla birlikte bu puanlar 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. Yani 2022 yılı ALES sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.

2022 ALES/2 SONUCU ÖĞRENME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ALES SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

ALES SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.