AFAD SAĞANAK YAĞMUR UYARISI ❗

AFAD'ın hava durumu ile ilgili bilgilendirme mesajı ile birlikte birçok kişi hava durumunu araştırmaya başladı. Hem AFAD hem Meteoroloji şiddetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Peki, Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Hangi illerde yağış olacak? İşte detaylar...

AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Özellikle İstanbul için yağmur beklentisi vatandaşların detayları merak etmesine sebep oldu. Peki, Son dakika AFAD bildirimi ile yapılan uyarının detayları ne? Hava durumu nasıl olacak? İstanbıl'da hava nasıl? İşte detaylar...

AFAD UYARDI! SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Afad Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, gönderdiği bildirim ile uyarıda bulundu. AFAD tarafından yapılan uyarıda AFAD tarafından gönderilen mesajda, "İstanbul'da gün boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu ve hortum gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olun" denildi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: "Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor."

HANGİ ŞEHİRLERDE YAĞIŞ OLACAK?

AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne valiliklerine kuvvetli yağış uyarısı gönderildi.