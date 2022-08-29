Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 29 Ağustos 2022 günü çekilişi gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler '29 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 29 Ağustos 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
29 AĞUSTOS PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 29 Ağustos Pazartesi saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
29 AĞUSTOS PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
13 - 24 -34 - 47 - 76 - 82 Joker: 86 Süperstar: 74
👉 Sayısal Loto 29 Ağustos Pazartesi sonucu için TIKLA