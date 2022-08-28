YÖKDİL sonuçları ne zaman belli olacak? | 2022 YÖKDİL sınav sonuçları hangi gün, saat kaçta açıklanacak?

Yükseklisans ve doktora yapmak isteyen öğrencilerin girdiği sınav olan YÖKDİL'in 2. oturumunun tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Yabancı dilde gerçekleştirilen sınav hakkında sorulan YÖKDİL sonuçları ne zaman belli olacak? | 2022 YÖKDİL sınav sonuçları hangi gün, saat kaçta açıklanacak? sorularının cevabı haberimizde...

Açılımı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı olan ve dil seviyesi belirlemek için yapılan YÖKDİL hakkında, ikinci oturumunun da 28 Ağustos 2022 yapılmasının ardından araştırmalara başlandı. Lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katıldığı 80 soruluk sınavda tamamı yabancı olan soruları çözen öğrenciler, ikinci oturumu 28 Ağustos 2022'de gerçekleşen sınav hakkında araştırmalara başladı. İşte YÖKDİL sonuçları hakkında detaylar...

YÖKDİL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçları 16 Eylül 2022'de ÖSYM'nin resmi internet sitesinde erişime açılacak.

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YÖKDİL SINAV SONUÇLARI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

YÖKDİL sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarını, 16 Eylül 2022 tarihinde T.C Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçların 16 Eylül Cuma günü, sabah saatlerinde belli olması bekleniyor.