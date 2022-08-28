Islah Adası (Billionaire Ransom) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Islah Adası filmi ne zaman çekildi?

Bir grup zengin ailenin çocuklarına eğitim vermek için onları eğitime göndermesi üzerine gelişen olayları anlatan Islah Adası filmi, izleyicilerden tam not almasının ardından merak konusu oldu. Jim Gillespie'nin yönettiği film hakkında araştırılanIslah Adası (Billionaire Ransom) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Islah Adası filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik...

Yönetmen koltuğunda Jim Gillespie'nin oturduğu ve senaryosunu Alexander Ignon'un kaleme aldığı Islah Adası filmi, sinemaseverlden tam not almasının ardından televizyon ekranlarında da yerini aldı. Seyircilerin izlemeden önce konusunu ve oyuncularını araştırdıkları Islah Adası hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

ISLAH ADASI (BILLIONARE RANSOM) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Islah Adası'nda bir grup zengin ailenin çocukları, yaşam koşullarını değiştirmek üzere aileleri tarafından ıssız bir adaya eğitime gönderiilir. Kampta disiplinli bir hayat için eğitim alan gençlerin hayatı adaya gelen davetsiz misafirleri ile kabusa döner. Grup, adaya fidye için plan yapan bir grup paralı askerin girmesiyle kendilerini bir yaşam savaşı içinde bulur.

ISLAH ADASI OYUNCULARI KİM?

Jeremy Sumpter

Phoebe Tonkin

Ed Westwick

ISLAH ADASI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2015 yapımı aksiyon filmi olan Islah Adası ABD yapımıdır.