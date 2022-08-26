YÖKDİL 2 GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | YÖKDİL 2 hangi gün, saat kaçta başlayacak, bitecek? - YÖKDİL 2 kaç soru, kaç dakika sürecek?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı olan YÖKDİL'in 2. oturumu için geri sayım devam ediyor. Sınava çok kısa bir süre kala giriş belgelerine erişmek isteyne adaylar arama motorlarında YÖKDİL 2 Giriş Belgesi sorgularken YÖKDİL 2 hangi gün, saat kaçta başlayacak, bitecek? - YÖKDİL 2 kaç soru, kaç dakika sürecek? sorularının cevabı ve giriş belgesi ekranını haberimizde derledik.

İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde gerçekleştirilen YÖKDİL 2 sınavına kısa süre kala, arama motorlarındaki araştırmalar hız kazandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen YÖKDİL sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınava girecek adaylar için sınav giriş belgeleri, sınavın günü, saati, ne kadar süreceği ne zaman biteceği bilgileri haberimizde...

YÖKDİL 2 NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

YÖKDİL/2 oturumu 28 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde gerçekleştirilen sınav, saat 10.15'te başlayacak.

YÖKDİL 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL 2 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında gerçekleşririlecek YÖKDİL 2'de 80 soru sorulacak.

180 dakika süre verilecek adayların sınavı saat saat 13.15'te sona erecek.

Sınavda, çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılacak.

YÖKDİL 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşacak.

Sınav günü saat 10.00'a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak.

Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.