İNCİR REÇELİ TARİFİ - İncir reçeli nasıl yapılır? | Evde en güzel incir reçeli malzemeleri, tarifi ve püf noktaları

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan incir reçeli, yemiş de denilen incirin mevsiminin gelmesiyle araştırılmaya başlandı. İncir reçelini hazır almak yerine kendisi yapmak isteyenler incir reçeli tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını araştırıyor. İşte en güzel incir reçelini yapmanın detayları...

İncir mevsiminin gelişiyle birlikte arama motorlarında incir reçeli tarifi de hız kazandı. Yemelere doyamayacak bir reçel yapmak isteyen kişiler internette en güzel incir reçeli tarifini ararken biz de İncir reçeli nasıl yapılır? sorusunun cevabını ve evde en güzel incir reçeli malzemeleri, tarifi ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

İNCİR REÇELİ TARİFİ

İncir Reçeli İçin Gerekli Malzemeler:

1 kg taze incir (küçük olanlardan)

1 kg toz şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

İNCİR REÇELİ NASIL YAPILIR?

İncirler akşamdan iyice yıkanarak bir tencereye alınır.

Üzerine toz şeker dökülerek bir gece boyunca bekletilir.

Ertesi sabah kısmen erimiş olan şekerle beraber incirler ocağa alınarak kısık ateşte pişirilmeye başlanır.

Kaynadıktan sonra şerbetinin kıvamı sık sık kontrol edilen incirler, yaklaşık 30-35 dakika kısık ateşte pişirildikten sonra üzerine çorba kaşığı limon suyu eklenir.

Şerbet, reçel kıvamına geldikten sonra ocaktan alınır.

İncir reçeli temiz ve kuru bir kavanoza kaynar şekilde doldurularak kavanozun kapağı sıcağıyla kapatılır.

İNCİR REÇELİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI