ÇITIR ÇITIR PATATES KIZARTMASI TARİFİ | Yağ çekmeyen çıtır patates kızartması nasıl yapılır? Tarifi, yapılışı ve püf noktaları

Dünyanın birçok yerinde en sevilen lezzetlerden olan, büyükten küçüğe herkes tarafından sevilen bir lezzet olan patates kızartmasını çıtır çıtır yapmak isteyenler araştırmalara başladı. Yağ çekmeyen, sağlıklı bir tarif arayan vatandaşlar için biz de haberimizde çıtır patatesin yapılışını ve püf noktalarını derledik...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 26.08.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022- 12:30