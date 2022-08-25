HOLLANDA YÜZLERCE İŞÇİ ALACAK! | Hollanda işçi alımı başvuru şartları nedir? - Hollanda işçi ilanı nasıl başvurulur?

Hollanda Hükümeti, farklı görevlerde çalıştırılmak üzere yüzlerce yabancı işçi alacağını duyurdu. Haberi duyan vatandaşların başvuru şartlarını merak etmesi üzerine arama motorlarında Hollanda işçi alımı başvuru şartları nedir? - Hollanda işçi ilanı nasıl başvurulur? soruları araştırılıyor. İşte Hollanda işçi alımıyla ilgili tüm detaylar...

Hollanda Hükümetinin farklı işlerde çalıştırılmak üzere 353 personeli istihdam edeceğini duyurmasının ardından vatandaşlar araştırmaya koyuldu. Alınan işçilerin şoför, güvenlik görevlisi ve bekçi gibi sektörlerde istihdam edileceği öğrenilirken binlerce kişi, ilanın detaylarını öğrenmek için arama motorlarında Hollanda'da çalışmak için gerekli belgeler ve başvuru şartları sorguluyor. İşte Hollanda'nın yabancı personel ilanıyla ilgili tüm bilgiler...

HOLLANDA İŞÇİ ALIMI GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi Hollanda'da da işçi bulma sıkıntısı yaşanırken ilan hakkında bilgi veren hükümet şu bilgileri paylaştı:

Hollanda çalışma vizesi başvuru formu: Eksiksiz, doğru ve mavi tükenmez kalem ile doldurulması gerekir.

Pasaport: Elde edilecek Hollanda çalışma vizesinin bitiş zamanından minimum 3 ay sonrasına dek geçerliliği olan bir pasaport gerekir.

Adli sicil kayıtları: Öncül sertifika şart.

İş akdi: İşveren tarafından tastikli ve imzalı iş sözleşmesi veya akdi, işin tanımı, işin yapılacağı yer gerekir.

Diploma: Şayet üniversite veya yüksek lisans eğitimi Hollanda'da tamamlanmışsa, bitirilen okuldan elde edilecek diploma ve eğitim belgeleri gerekir.

Tecrübe-Deneyim: İş deneyimine sahip olunması durumunda CV ve iş deneyimlerini kanıtlayan belgeler gerekmektedir.

HOLLANDA ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hollanda çalışma izni vizesi adına şart olan belgelerin tamamlanarak igili noktalara götürülmesi gerekir.

Hollanda vizesi resmi aracı kurumu olan VFS Global'den Hollanda MVV vize başvuru randevusu alınır.

Randevu gününde istenen evraklarla birlikte ilgili aracı kuruma gidilir

Biyometrik fotoğraf ve parmak izi istenilen tüm evraklarla birlikte verilir.

Başvuru sonucunun çıkması kısa veya uzun süreler olabilmektedir.

HOLLANDA İŞÇİ BAŞVURU İÇİN ALIM YAPILACAK MESLEKLER

Temizlik personeli

Şoför

Bekçi

Hizmet personeli

Çöp toplama personeli

Garson

Güvenlik görevlisi

HOLLANDA İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Hollanda Hükümeti konuyla ilgili detaylı resmi açıklama yapmadı fakat birçok yabancı iş bulma sitesi ilanın detaylarını paylaştı. Bu siteleri inceleyerek Hollanda'nın açtığı ilanlara erişebilirsiniz.

HOLLANDA NÜFUSU 2022 YILINDA NE KADAR OLDU?

Avrupa'da senede %0.22 oranında büyüyen Hollanda'nın 2022 yılı Worldometer'ın son verilerine göre nüfusu 17.2000.006'dır. Birleşmiş Milletler baz alındığında ise Hollanda'nın 2020 nüfusu 17.134.872 kişi olduğu öngörülüyor. Hollanda'nın yaş ortalaması ise yine son verilere göre 43.3'tür.

Tüm ülkeler listesinde Hollanda, dünyanın en kalabalık 69. ülkesi olarak yer almaktadır. Hollanda para birimi olarak da Euro kullanmaktadır.