Son dakika deprem haberleri: Antalya'da korkutan deprem! Kaş'ta 4.4 şiddetinde deprem...

Son dakika deprem haberleri: Akdeniz'de meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. AFAD tarafından yapılan son dakika deprem paylaşımına göre Antalya Kaş'ta sabah 08:30'da 4,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem paniğe sebep oldu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.08.2022- 10:00