Domates Gribi nedir, neden olur? - Domates gribi belirtileri nelerdir? | Domates gribi nasıl bulaşır, tedavisi var mı?

İlk kez Hindistan'da, mayıs ayında görülen ve yeni bir salgın alarmı verilmesine neden olan Domates Gribi hakkında araştırmalar hız kazandı. Özellikle çocuklarda baş gösteren ve giderek yayılan hastalık hakkında Domates Gribi nedir, neden olur? - Domates gribi belirtileri nelerdir? | Domates gribi nasıl bulaşır, tedavisi var mı? soruları da en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte Domates Gribi hakkında merak edilenler ve bilinmesi gereken tüm detaylar...

Domates Gribi, deride görülen bir hastalık olup derideki kabarcıklarla kendini belli ederek başta Hindistan'da olmak üzere çok sayıda çocuğu etkisi altına alarak yeni bir salgın alarmı verilmesine neden oldu. Yeni tip koronavirüs salgınının ardından yeniden pandemi tehlikesiyle karşılaşmak istemeyen vatandaşlar, yeni virüsten korunmak için Domates Gribi nedir, neden olur? - Domates gribi belirtileri nelerdir? | Domates gribi nasıl bulaşır, tedavisi var mı? sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

DOMATES GRİBİ NEDİR, NEDEN OLUR?

Adını deride oluşan kötü kırmızı kabarcıklardan alan domates gribi, aynı zamanda yüksek ateş, kızarıklık ve yoğun eklem ağrılarına neden olmaktadır. Hindistan'ın Kerala eyaletinin Kollam bölgesi ve yakınlardaki Anchal, Aryankavu ve Neduvathur ile sınırlı kalan bu virüs nedeniyle yetkililer, virüsün yayılmasını engellemek için tedbirler almıştır.

Daily Beast'te yer alan habere göre, Hindistan'da son derece bulaşıcı bir virüsün çocuklar arasında yayıldığı bildirilirken; virüsün ülkenin çeşitli bölgelerinde çoğunlukla 1 ila 5 yaş arası çocukları etkilediği açıklanmıştır. Bu nedenle anaokullarında ve ilkokullarda virüs hızla yayılabilir.

DOMATES GRİBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Domates gribinin en belirgin semptomu ciltte gözüken büyük kırmızı kabarcıklardır. Diğer semptomları ise şöyledir:

Yüksek ateş

Yorgunluk

Vücut ağrıları

Şiddetli eklem ağrıları

DOMATES GRİBİ NASIL BULAŞIR?

Hindistan'dan gelen bilgilere göre "domates gribi" hastalığının son derece bulaşıcı olduğu ifade ediliyor. Teyit edilmiş vakalarla temas halinde olanlar bir hafta izole oluyor.

DOMATES GRİBİNİN TEDAVİSİ VAR MI?

Ölümcül olmayan Domates Gribi'nin herhangi bir aşısı veya tedavisi bulunmamaktadır. Uzmanlar Domates gribi virüsüne karşı en etkili tedavinin bol sıvı almak ve istirahat etmek olduğunun altını çizmektedir.