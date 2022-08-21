Bulaşık makinesinde domates konservesi nasıl yapılır? | Evde kolay, pratik, şişe domates yapımı ve püf noktaları

Yazın yetiştirilen domateslerin lezzetini kışın bulamayanlar, şişelerde konserve domates hazırlıklarına başladı. Yemeklere, soslara ve çorbalara lezzet katan yaz domateslerini zahmetsizce yapmak isteyenler için Bulaşık makinesinde domates konservesi nasıl yapılır? sorusunun cevabı ve evde kolay, pratik, şişe domates yapımı ve püf noktaları haberimizde...

Kış mevsimine hazırlığın temel taşlarından sayılan yazlık domates konserveleri için hazırlıklar başladı. Kilolarca alınan domateslerin uzun süre kaynatılması işkence gibi gelen, çalışan veya vakti olmayan kişiler için konserve domates hazırlığının çok daha kolay bir yöntemi var. Ocak başında saatlerce zaman geçirmemek için bulunan 'bulaşık makinesinde domates yapımı' birçok kişinin kurtarıcısı oldu. Peki bulaşık makinesinde domates konservesi nasıl yapılır? İşte evde kolay, pratik, şişe domates yapımı ve püf noktaları...

BULAŞIK MAKİNESİNDE DOMATES KONSERVESİ NASIL YAPILIR?

Gerekli Malzemeler:

5 kilogram domates

10-15 adet iri biber

5-6 adet acı biber (isteğe bağlı)

EVDE KOLAY, PRATİK ŞİŞE DOMATES YAPIMI VE PÜF NOKTALARI

Tüm malzemeleri güzelce yıkayın ve sirkeli suda bekletin.

Biberleri menemenlik doğrayın ve acı biberleri de küçük küçük doğrayın, sos yapmak istiyorsanız robottan geçirin.

Kaynamış suda domatesleri 2-3 dakika bekleterek sıra ile çıkartın, böylece kabukları kolay soyulacaktır.

Sonrasında, domateslerinizi minik minik doğrayın. Sos yapmak istiyorsanız rendeleyin.

Kavanozlarını yıkayın ve harmanladığınız sosunuzu kavanozlara pay edin.

Kapakları ayrıca kaynamış sıcak suda biraz bekletin.

Şişe ve kavanozların ağzını çok sıkı bir şekilde kapatın ve birbirlerine değmeyecek şekilde makineye yerleştirin ve kapakların üste gelmesine özen gösterin.

En yüksek ayarda (70 derece) deterjansız çalıştırın.

Makine bittikten sonra kavanozlarınızı kontrol ederek sıralayabilirsiniz.

AFİYET OLSUN...