Toral Bayramov kimdir, kaç yaşında, nereli? Toral Bayramov'un oynadığı takımlar ve biyografisi! - TRANSFER HABERLERİ

Galatasaray'ın radarına giren Toral Bayramov gündemde yerini aldı ve Sarı Kırmızılı ekibin taraftarları başta olmak üzere birçok futbolsever, 'Toral Bayramocv kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı, mevkiisi nedir?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte Toral Bayramov'un hayatına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 20.08.2022- 12:30