Ticaret Bakanlığı açıkladı! 1 Ekim'den itibaren berber, kuaför ve güzellik salonlarında yeni dönem başlıyor...
1 Ekim 2022'den itibaren tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının çalışma günlerinde yeni bir değişikliğe gidileceği ve bu hizmetleri sağlayan tüm işletmelerin haftanın bir günü kapalı olacağı Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karar neticesinde duyuruldu. Konuya ilişkin çalışmalar sürerken; vatandaşlar, alınan bu kararın detaylarını sorgulamaya koyuldu.
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 20.08.2022- 09:23
Berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ekim Cumartesi gününden itibaren, Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda haftada bir gün kapalı olacağını ve çalışma günleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidileceği duyuruldu.
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